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وزير الصحة التركي يكشف آخر مستجدات حالة أردوغان الصحية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2023 3:32 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال وزير الصحة التركي (الخميس 27-4-2023) إن الرئيس رجب طيب أردوغان في حالة صحية جيدة وسيستأنف جدول أعماله اليومي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد يوم من تأجيل مشاركته في بعض التجمعات الانتخابية أمس الأربعاء.

وألغى أردوغان أمس الأربعاء مشاركته في تجمعات انتخابية كانت مقررة أمس واليوم الخميس لأسباب صحية، كما أنهى أردوغان مقابلة تلفزيونية على الهواء قبل موعدها مساء يوم الثلاثاء، وقال خلالها إنه ليس على ما يرام بسبب توعك في المعدة.

وكتب أردوغان على تويتر يقول “اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي”.

وفي وقت لاحق، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير إن أردوغان سيشارك في احتفالية عبر خاصية الفيديو غدا الخميس بمحطة أكويو للطاقة النووية في منطقة مرسين الجنوبية.

وكتب على تويتر يقول “من المقرر أيضا تنظيم تجمع انتخابي في مرسين في وقت يتحدد مستقبلا”.

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة.

وتمثل الانتخابات أكبر تحد انتخابي لأردوغان صاحب أطول فترة حكم في تاريخ تركيا الحديث بعد أن أدت أزمة غلاء المعيشة إلى تآكل شعبيته. تظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان قد يخسر الانتخابات بعد عقدين في السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

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