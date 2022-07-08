وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي لضيوف الرحمن مطمئن جدا

للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، تستقبل المملكة العربية السعودية هذا العدد الكبير من الحجاج من مختلف انحاء العالم لأداء منساك الحج وسط تخوف من تفشي كورونا، وسط إجراءات كثيرة وخطط مسبقه للحفاظ عللى صحة الحجاج.

وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الجمعة، في مقابلة مع “العربية” من صعيد جبل عرفات، على أن الوضع الصحي لضيوف الرحمن مطمئن جدا.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل حالات عالية للإصابة بضربات الشمس في يوم عرفة، لافتا إلى أن الحالات الموجودة في العنايات المركزة بالمشاعر قليلة جدا.

كما أضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي تفشٍ لكورونا في الحج، متوقعا أن تكون أعداد الحجاج أعلى في العام المقبل.

إلى هذا، توجهت قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم، واكب قوافل ضيوف الرحمن متابعة أمنية مباشرة من أفراد مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

كما وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وصلى بها الفجر.

يذكر أن السعودية كانت حظرت الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين، وقيدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.