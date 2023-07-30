الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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وزير الطاقة الأوكراني: واثقون من الإبقاء على الكهرباء هذا الشتاء

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا

أوكرانيا

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عبر وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو عن ثقته في أن البلاد قادرة على الوفاء باحتياجاتها من توليد الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الباردة المقبلة.

جاء ذلك تعليقا من الوزير أمس السبت على ما وصفها بأنها أكبر حملة لإصلاح أنظمة الكهرباء في تاريخ أوكرانيا الحديث.

ولدى سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من تحقيق هدفها بتوفير 1.7 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء بحلول موسم الاحتياج إلى التدفئة، قال هالوشينكو “سنتمكن من تحقيق ذلك”.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يقدم تفاصيل حاليا، لكن البلاد ترفع طاقتها في توليد الكهرباء بطرق لم تلجأ إليها من قبل.

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