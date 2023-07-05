الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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وزير الطاقة الإماراتي: تخفيضات إنتاج النفط ستكون كافية لتوازن السوق

منذ 23 دقيقة
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي

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أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، للصحافيين أنّ التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.

وقال المزروعي للصحافيين: “هذه (تخفيضات الإنتاج الإضافية الأحدث) كافية لتقييم السوق وإلقاء نظرة على توازن السوق” مضيفًا أن الإمارات لن تساهم في تخفيضات جديدة.

وعمد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ويضخ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، إلى خفض إنتاج النفط منذ نوفمبر تشرين الثاني لمواجهة انخفاض الأسعار.

وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، عن تخفيضات إضافية لإمدادات النفط يوم الاثنين في محاولة لدعم الأسعار.

ومع ذلك أدت الخطوة إلى ارتفاع الأسعار لفترة وجيزة فقط. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 75.30 دولار للبرميل، وهو أقل من نطاق من 80 إلى 100 دولار للبرميل الذي تحتاج إليه معظم دول أوبك لموازنة ميزانياتها.

 

    المصدر :
  • رويترز

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