وزير الطاقة الإماراتي: تقلبات سوق النفط لا علاقة لها بـ “أوبك+”

شهد سوق النفط تقلبات شديدة جراء المقترح الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، علما أن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.

وفي آخر المستجدات، أوضح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء أن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط مثل إقدام بعض المشترين على مقاطعة موردين معينين.

مقاطعة النفط الروسي محفوفة بالمخاطر

وفسّر المزروعي خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه أبوظبي أن “التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى” في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.

وتابع: “فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك”.

وتابع الوزير: “نحاول أن نجتمع كل شهر فقط لمراقبة السوق ونزيد الإنتاج بقدر الحاجة”.

والإمارات عضو في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا.

رفع مستوى الإنتاج

واتفقت أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف لإنتاجها الشهري قائلة أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن إجراءات الإغلاق الصينية بسبب كوفيد-19 تهدد توقعات الطلب.

واتفقت المجموعة على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج في حزيران 432 ألف برميل يوميا تماشيا مع خططها القائمة لإنهاء تدريجي لخفض نفذته في عام 2020 عندما أضرت جائحة كورونا بالطلب متجاهلة دعوات دول غربية لزيادة أكبر.

من جهته، أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر نفسه الى أن التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين والديزل على سبيل المثال أمر يبعث على الدهشة.

واعتبر أن الأزمة الأوكرانية أمر يتعلق بأوروبا وروسيا موضحا أن أوبك تترك السياسة خارج مقر اجتماعاتها.

الى ذلك، لفت المزروعي الى أن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

مقاضاة “أوبك” وأعضائها

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الأميركي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن.

وتابع: “لست قلقا بشأن ذلك لسبب أساسي أن هناك نقاشا بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى”.

يذكر أنه إذا أصبح نوبك قانونا ساريا، فسيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة أوبك أو أعضائها، مثل السعودية، أمام محكمة اتحادية.

كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك مثل روسيا.