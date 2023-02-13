وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط متوازنة ولا داعي لعقد اجتماع مبكر لأوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي (الاثنين 13-2-2023) إن سوق النفط متوازنة وإنه لا يرى ما يستدعي عقد اجتماع مبكر لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المجموعة ستعقد اجتماعا مبكرا عن الموعد المقرر بعدما أعلنت روسيا تخفيضات أحادية الجانب في الإنتاج، قال “لا أرى ما يستدعي عقد اجتماع. السوق متوازنة”.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة أنها ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل بعدما فرض الغرب سقفا سعريا على نفط روسيا ومنتجاتها.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، وأبرزهم روسيا، ضمن المجموعة المعروفة بأوبك+ في أكتوبر تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف للنفط مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقال المزروعي إن الاتفاق طويل الأجل لسبب وجيه وإنهم سيفكرون فقط في تعديله إن ارتأت المجموعة وجود شيء ما “من شأنه هز السوق”.

وأضاف “لم نر ذلك. السوق متوازنة ومستقرة”.

ومن المقرر عقد اجتماع للجنة وزارية تابعة لأوبك+ في أوائل أبريل نيسان وأن يُعقد اجتماع وزاري كامل في الرابع من يونيو حزيران.