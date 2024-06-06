وزير الطاقة: الإمارات ملتزمة تجاه تحالف أوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن الإمارات ملتزمة تجاه تحالف أوبك+ لمنتجي النفط وكذلك تجاه المستهلكين والسوق على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال في منتدى في مدينة سان بطرسبرج الروسية “أود أن أسميهم ‘الثمانية الكبار’، لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق. الإمارات ملتزمة تجاه هذه المجموعة، ملتزمة تجاه المستهلكين والسوق” في إشارة إلى مجموعة من الدول تضم أيضا السعودية وروسيا والجزائر وقازاخستان والكويت وسلطنة عمان والعراق.

كما وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الخميس إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق.

ودافع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن مستويات إنتاج النفط ووصفها بأنها ناجحة.

وفي حديث بمنتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا، أبدى الغيص تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتها للإنتاج حتى 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء خفض طوعي من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وأبدى مستثمرون قلقهم من أن القرار المعقد لأوبك+ قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام رغم تباطؤ نمو الطلب.