وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل الشهر المقبل

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إنه يعتزم زيارة إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة شحن الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا وللاستهلاك المحلي أيضا.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا للمرة الأولى في نيويورك الشهر الماضي. وقال بعد ذلك إن البلدين قد يتخذان خطوات في مجال التنقيب عن الطاقة وشحنها.

وفي حديثه لقناة إن.تي.في، قال بيرقدار أيضا إن تركيا، التي وقعت مؤخرا على اتفاقات لتزويد رومانيا ومولدوفا ودول أخرى بالغاز الطبيعي، تتلقى طلبات شراء من دول أوروبية أخرى تشمل ألمانيا.

وذكر أن أنقرة ستحتاج إلى البحث عن بدائل إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن بناء محطتها الثالثة للطاقة النووية، مضيفا أن تركيا ستحتاج إلى 20 جيجاوات من الطاقة النووية.