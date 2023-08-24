وزير الطاقة التركي يصل إلى أربيل

ذكرت قناة رووداو التلفزيونية الكردية على حسابها باللغة العربية على منصة إكس أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار وصل اليوم الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ومن المقرر أن ينضم بيرقدار إلى اجتماع مع رئيس وزراء حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق.

وقالت مصادر لرويترز إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني زار أنقرة هذا الأسبوع وفشل هو ونظيره التركي في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق والتي أوقفتها تركيا في 25 مارس آذار، رغم أن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.