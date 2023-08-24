الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة التركي يصل إلى أربيل

منذ 7 دقائق
ألب أرسلان بيرقدار

ألب أرسلان بيرقدار

A A A
طباعة المقال

ذكرت قناة رووداو التلفزيونية الكردية على حسابها باللغة العربية على منصة إكس أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار وصل اليوم الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ومن المقرر أن ينضم بيرقدار إلى اجتماع مع رئيس وزراء حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق.

وقالت مصادر لرويترز إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني زار أنقرة هذا الأسبوع وفشل هو ونظيره التركي في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق والتي أوقفتها تركيا في 25 مارس آذار، رغم أن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
النفط ينخفض مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية
الذهب
الذهب يبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين
تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر
مقتل قائد فاغنر.. الرادار لم يرصد أي مشكلة بالطائرة حتى آخر 30 ثانية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون