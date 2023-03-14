وزير الطاقة السعودي: أوبك+ ستلتزم بخفض الإنتاج

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع (إنرجي إنتليجنس)، الثلاثاء، إن تحالف أوبك+ سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول حتى نهاية العام.

وأضاف “هناك من يواصلون الاعتقاد بأننا سنعدل الاتفاق… أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار حتى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لنثبت لهم التزامنا بالاتفاق الحالي”.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، الثلاثاء، مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على النمو العالمي.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 بالمئة، دون تغيير عن التوقعات السابقة.