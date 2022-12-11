وزير الطاقة السعودي: التطورات أثبتت أن أوبك+ اتخذت القرار الصحيح

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الأحد 11-12-2022) إنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك+ في صنع القرار، مضيفا أن التطورات العالمية الأخيرة أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح.

وقال الأمير عبد العزيز في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة ميزانية 2023 إن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، وبالتالي فهو ما زال يصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار.

مؤكداً على إن الإجماع له آثار إيجابية على السوق.

وقال الأمير عبدالعزيز: “إننا في أوبك بلس نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية”.

وأضاف “أذكر الجميع كيف كنا في أبريل 2020 وما وصلنا له الآن بعد تقلبات حادة في الأسواق”.

وقال الوزير السعودي: “علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في أوبك بلس، وقد انتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي و أوبك بلس تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في الجوانب السياسية”.

وتقود السعودية مع روسيا تحالف أوبك بلس الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق.