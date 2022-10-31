الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطاقة السعودي: المملكة والإمارات تعززان الإنتاج ومشروعات الهيدروجين النظيف

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الاثنين 31-10-2022) إن المملكة والإمارات تعززان الإنتاج والتكرير وتعملان على مشروعات للهيدروجين النظيف.

والدولتان من أكبر الدول المصدرة للنفط الخام في العالم.

وأضاف الوزير السعودي أمام منتدى لقطاع الطاقة في أبوظبي أن الدولتين ستصبحان منتجتين نموذجيتين.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت سابق اليوم إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي في طاقة الإنتاج سيؤدي إلى خسارة خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.

وأضاف الجابر في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) “البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر خمسة ملايين برميل نفط يوميا من الإمدادات الحالية، نظرا للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية، وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز”.

وتابع قائلا إن “العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة بأقل انبعاثات” وإن مشهد الطاقة العالمي يمر “باضطرابات غير مسبوقة”.

وأضاف الجابر أن العالم يواجه ظروفا معقدة إذ “لاتزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إحدى سفن تصدير الحبوب في البحر الأسود
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
منسق اتفاق الحبوب بالأمم المتحدة: ‭"‬الغذاء يجب أن يتدفق‭"‬
آثار القصف الروسي على كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
سلسلة انفجارات تضرب العاصمة الأوكرانية كييف
شركة أدنوك
رئيس أدنوك الإماراتية: العالم يحتاج أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة
بعبدا
استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!