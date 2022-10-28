وزير الطاقة السعودي بحث استقرار سوق النفط مع وزيرين أوروبيين

قالت وكالة الأنباء السعودية (الجمعة 28-10-2022) إن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أجرى مباحثات مع وزيرين أوروبيين بشأن دعم وزيادة استقرار سوق النفط العالمية.

وأضافت الوكالة أن الأمير عبد العزيز ناقش في اجتماعين منفصلين عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر ووزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.

وأفادت الوكالة أن الوزراء أكدوا في الاجتماعين الحاجة إلى “ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”، مع الإشارة إلى أن المملكة “تظل شريكا موثوقا في إمدادات البترول الخام” إلى فرنسا واليونان.

وذكرت الوكالة أن مباحثات الأمير عبد العزيز مع الوزيرة الفرنسية بانيير روناتشر تناولت أيضا التعاون في مجال الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة بين السعودية وفرنسا في 2011.

وأضافت الوكالة أن الأمير عبد العزيز بحث التعاون في الطاقة المتجددة مع الوزير اليوناني سكريكاس، إضافة إلى أهمية الهيدروجين النظيف وأفضل السبل لنقله إلى أوروبا عبر اليونان و”مشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا”.