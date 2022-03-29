السعودية: على الآخرين الوفاء بتعهداتهم لضمان أمن الطاقة

في وقت أغرقت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسواق الطاقة العالمية في الفوضى، تتوجّه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية، بانتظار ما ستكون خطواتها المقبلة للحفاظ على أمن الطاقة.

في هذا الإطار، اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن بيان السعودية الأسبوع الماضي، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتا إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.

وأكد: “نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة”، مشيرا إلى أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: “لا شك إنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإنه سيؤثر ذلك على الاقتصاد وسيؤثر على أيضا الاقتصاد العالمي”.

وذكر ، أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

وأوضح أن “روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يعتقد أنه لولا “أوبك+” لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وإن الأمر كان ليكون أسوأ.

وتابع: “بالنسبة لأوبك+ فالجميع ينحون السياسة جانبا، وإنه إذا لم نقم بهذا فلن نستطيع التعامل مع الكثير من الدول المختلفة في أوقات”.

وبيّن وزير الطاقة السعودي، أن السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزا أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيدا عن السياسة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ بدون النظر إلى أمن الطاقة.