وزير الطاقة السعودي: نص اتفاق (كوب28) لن يؤثر على صادراتنا من الهيدروكربونات

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الأربعاء 13-12-2023) إنه متفق مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بشأن الاتفاق النهائي للمؤتمر مضيفا أن الاتفاق لن يؤثر على صادرات المملكة من الهيدروكربونات.

وقال الوزير السعودي في حديث مع العربية، إن نص الاتفاق يقدم بدائل لكنه لا يؤثر على صادرات بلاده ولا على قدرتها على البيع.

وضغطت أكثر من 100 دولة من أجل استخدام صيغة قوية “للتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم لكنها واجهت معارضة قوية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، والتي قالت إن العالم يمكنه خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.

وقال الأمير عبد العزيز إن الاتفاق يؤكد في الغالب فهم المملكة لاتفاق تغير المناخ، مضيفا أنه من المهم ترك البلدان دون قيود تأتي من كيانات ليست طرفا في صنع القرار بالبلاد.

وأشار الأمير إلى المادة 28 والتي تنص على أن الدول ستتحول وفقا للطريقة المحددة وطنيا ووفقا لاختلاف الظروف والمسارات والنهج على المستويات الوطنية.

كما وجه الشكر لدولة الإمارات التي استضافت المؤتمر هذا العام وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل كامل بين الدولتين.

وقالت مصادر لرويترز إن الإمارات تعرضت لضغوط من السعودية لحذف أي ذكر للوقود الأحفوري من النص.

ويسيطر أعضاء أوبك على ما يقرب من 80 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم إلى جانب حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي، وتعتمد حكومات هذه البلدان بشكل كبير على إيرادات النفط.