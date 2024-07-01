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وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف عدة حقول نفط وغاز

منذ 6 دقائق
علم السعودية

علم السعودية

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعلن الاثنين اكتشاف عدة حقول للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة.

وفي آخر المستجدات أظهرت بيانات حكومية الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6 بالمئة ليصل إلى 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.

وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 بالمئة إلى 17 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1 بالمئة إلى نحو 7.5 مليار ريال.

وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار استراتيجية أشمل يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام والمعروفة باسم رؤية 2030.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.

وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، ولكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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