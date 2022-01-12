وزير الطاقة السعودي يكشف عن امتلاك بلاده لكمية هائلة من اليورانيوم

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، إن هناك “كمية هائلة من موارد اليورانيوم” الموجودة في بلاده والتي يرغبون في استغلالها.

وأكد وزير الطاقة السعودي أنهم سيفعلون ذلك “بأكثر الطرق شفافية”، مضيفًا “سنقوم بإحضار شركاء وسنقوم باستغلال هذا المورد وسنقوم بتصنيعه وسنطور حتى الكعكة الصفراء، وسنعمل على تحقيق الدخل تجاريًا من هذا المورد”.

وقال الوزير السعودي خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض: “علينا ألا نهمل أمن الطاقة من أجل لقطة دعائية. وهذا التحول يجب أن يتم التفكير فيه جيدا”.

ولفت إلى أنّ المملكة تخطط لاستخدام مواردها الضخمة من اليورانيوم في تطوير برنامج للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه ما زال يشعر “بالقلق” بشأن التحول في قطاع الطاقة وهو أمر يحتاج إلى التفكير فيه “بحرص”.

كمية كبيرة من اليورانيوم

كانت السعودية قد ذكرت قبل أكثر من 10 سنوات أنها تدرس تطوير برنامجها الخاص للطاقة النووية لكنها لم تُقم أي منشأة نووية بعد على الرغم من قول وزير الطاقة إن المملكة ستعمل على تصنيع اليورانيوم وتطويره.

وأضاف: “دعوني أكون في غاية الدقّة في هذا الأمر. نحن نملك كمية هائلة من موارد اليورانيوم التي نود استغلالها وسنفعل ذلك بأكثر الوسائل شفافية وسنجلب شركاء”.

من جهة أخرى، ستنشئ شركة التعدين السعودية (معادن)، وحدة تابعة لها للاستثمار في الخارج، بحسب وزير الطاقة.

قفزة متوقعة بالاستثمارات النفطية

كشفت شركة أبحاث الطاقة Rystad Energy، في تقرير جديد أن استثمارات النفط والغاز العالمية ستصل إلى 628 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 26 مليار دولار أو 4%.

وأوضحت أن أحد العوامل المهمة وراء الزيادة هو زيادة بنسبة 14% في استثمارات الغاز والغاز الطبيعي المسال. وستكون هذه القطاعات الأسرع نموًا هذا العام مع قفزة في الاستثمارات من 131 مليار دولار في عام 2021 إلى حوالي 149 مليار دولار في عام 2022.

ورجحت أن تتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع مستويات عام 2019 البالغة 168 دولارًا مليار دولار في عامين فقط، لتصل إلى 171 مليار دولار في عام 2024.