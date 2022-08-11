وزير العدل الأميركي يؤكّد تفتيش منزل ترامب

أكّد وزير العدل الأميركي “ميريك جارلاند” الخميس 11 آب أن عملاء اتحاديين فتّشوا عقار الرئيس السابق “دونالد ترامب” في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال جارلاند إنه وافق شخصيًا على قرار تفتيش منزل ترامب.

وأشار الى أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، بعدما أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

ويمثّل التفتيش غير المسبوق في منتجع “مار إيه لاجو” في “بالم بيتش” تصعيدًا كبيرًا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش.

كما اتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.