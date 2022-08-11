الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل الأميركي يؤكّد تفتيش منزل ترامب

منذ 36 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير العدل الأميركي “ميريك جارلاند” الخميس 11 آب أن عملاء اتحاديين فتّشوا عقار الرئيس السابق “دونالد ترامب” في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وقال جارلاند إنه وافق شخصيًا على قرار تفتيش منزل ترامب.

وأشار الى أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، بعدما أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

ويمثّل التفتيش غير المسبوق في منتجع “مار إيه لاجو” في “بالم بيتش” تصعيدًا كبيرًا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش.

كما اتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.

    المزيد من أخبار العالم

    الولايات المتحدة.. مسلّح يحاول اقتحام مكتب لـ "إف بي آي"
    مصطفي مدبولي
    في مصر.. تقنين للكهرباء لتأمين فائض يصلح للتصدير إلى أوروبا!
    علما لاتفيا وأستونيا
    إنسحاب لاتفيا وإستونيا من مجموعة تعاون تقودها الصين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!