وزير العمل البريطاني يأمل في إمكانية خفض التصعيد مهما حدث في إيران

قال وزير العمل والمعاشات البريطاني ميل سترايد إنه يأمل أن يكون نزع فتيل التصعيد بين إيران وإسرائيل ما زال ممكنا، وذلك ردا على أنباء ذكرت أن إسرائيل شنت هجوما على إيران اليوم الجمعة.

وقال الوزير لشبكة جي.بي نيوز “بينما لا نزال نجهل التفاصيل في الوقت الراهن فإنني آمل أن يكون نزع فتيل التصعيد هو السبيل للمضي قدما بغض النظر عما حدث في إيران”.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.