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وزير المالية: استثمارات سعودية قد تتم سريعا جدا في إيران بعد الاتفاق

منذ 5 دقائق
علما إيران والسعودية

علما إيران والسعودية

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد اتفاق.

وقال الجدعان خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، “هناك الكثير من الفرص لاستثمارات سعودية في إيران. لا نرى عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق”.

واتفقت إيران والسعودية الجمعة على إعادة العلاقات بينهما بعد عداء لسنوات هدد استقرار وأمن منطقة الخليج، وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط في دول منها اليمن وسوريا.

ووافقت الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، وفقا لبيان صدر عن إيران والسعودية والصين، التي توسطت في الاتفاق.

وقال الجدعان في الرياض “من أجل التركيز على تنميتك الاقتصادية والتركيز على توفير ما يلزم للشعب في بلادك تحتاج للاستقرار وهم (الإيرانيون) يحتاجون للأمرين”.

وأضاف أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في إيران وأن السعودية أيضا بها العديد من الفرص للإيرانيين.

    المصدر :
  • رويترز

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