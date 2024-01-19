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وزير المالية الألماني: ألمانيا رجل منهك بحاجة إلى "فنجان قهوة طيب" من الإصلاحات

منذ 11 دقيقة
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (رويترز)

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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (الجمعة 19-1-2024) إن ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض بل رجل منهك بحاجة إلى “فنجان قهوة طيب” من الإصلاحات الهيكلية.

وقال ليندنر في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “ألمانيا ليست الرجل المريض”.

ووصف وزير المالية ألمانيا بأنها “رجل منهك” أتعبته سنوات الأزمة، واعتبر توقعات النمو المنخفضة للاقتصاد الألماني بمثابة دعوة للتحرك.

وقال إن ما تحتاجه ألمانيا حاليا هو “فنجان قهوة طيب، أي إصلاحات هيكلية”.

وفي حديثه خلال جلسة حول آفاق الاقتصاد العالمي، أضاف أن عام 2023 كان “دعوة للعمل”، وقال إن التحديات تشمل انتشار الذكاء الاصطناعي ومخاطر تفتيت الاقتصاد العالمي.

وانكمش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 بالمئة العام الماضي وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي.

وتوقع ليندنر في حديث لرويترز أمس الخميس مستويات نمو أفضل على المدى المتوسط في ألمانيا.

ومع ذلك، قال الاقتصاديون إن الضغوط الأخيرة على النمو ستستمر في الأشهر الأولى من 2024، وقد يصاحبها تأثيرات أقوى في بعض الحالات.

    المصدر :
  • رويترز

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