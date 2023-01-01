وزير المالية الألماني يتوقع أن يبلغ التضخم 7% في 2023

يتوقع كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى سبعة بالمئة وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور (الأحد 1-1-2023) “يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر تشرين الثاني إلى 11.3 بالمئة من 11.6 بالمئة في الشهر السابق.

في سياق متصل، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من نّ أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقًا، وأنّه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

يأتي ذلك فيما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة، في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو اثنين بالمئة.