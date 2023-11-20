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وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يدعو إلى توسيع حكومة الحرب

منذ 12 دقيقة
بتسلئيل سموتريتش

بتسلئيل سموتريتش

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دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المستبعد حتى الآن من حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إلى إشراك مشرعين يتخذون موقفا أكثر تشددا تجاه حماس في القرارات المتعلقة بالحرب.

ويدير نتنياهو، الذي يضم ائتلافه الحاكم أحزابا من اليمين المتطرف في إسرائيل، الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء من حزب الليكود المتشدد الذي يتزعمه ومجموعة معارضة وسطية انضمت إلى حكومة طوارئ بعد وقت قصير من هجوم حماس المميت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجرى استبعاد سموتريتش وغيره من الأعضاء المتشددين في الحكومة الأوسع من جزء كبير من عملية صنع القرار، وانتقد الوزير بشكل خاص القرار الذي اتُخذ الأسبوع الماضي بقبول طلب أمريكي للسماح بدخول بعض الوقود إلى غزة لأسباب إنسانية.

وقال سموتريتش “أعتقد أن هذا الخطأ الفادح يستلزم توسيع حكومة الحرب”، معتبرا أن السماح بدخول وقود أعطى حماس شريان حياة خلال الحرب.

فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق.

وقال سموتريتش في بيان إن حكومة الحرب يجب أن تتضمن “آراء لم يتم الاستماع لها حتى اليوم” بما في ذلك من لهم سجل في الدعوة للقضاء على حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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