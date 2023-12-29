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وزير المالية الإسرائيلي: لدينا الكثير من الاحترام لأمريكا.. ولكن!

منذ 15 دقيقة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا “لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة”.

وكتب سموتريش على موقع اكس: “لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة.. أفضل حليف لنا في العالم.. وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل”.

وأضاف الوزير الإسرئيلي: “لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، وطالما أنني وزير المالية، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة. وهذا ليس موقفا متطرفا، هذا موقف منقذ للحياة وقائم على الواقع”.

وقال مسؤول أميركي لم يذكر اسمه لموقع “أكسيوس” الخميس، إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.

وتقوم إسرائيل بجمع عائدات الضرائب الشهرية نيابة عن رام الله على الواردات والصادرات، وتحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع رام الله رواتب لمن تقول إنه “للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين”.

وحذرت إسرائيل مؤخرا من أنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس بينما تكون إسرائيل في حالة حرب مع الحركة.

    المصدر :
  • وكالات

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