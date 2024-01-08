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وزير المالية الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك استيطان يهودي في غزة

منذ 23 ثانية
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على قطاع غزة طيلة الوقت، داعيا إلى الاستيطان اليهودي داخل القطاع.

وخلال لقاء تلفزيوني، قال الوزير المتطرف إن إسرائيل لن تستطيع السيطرة الدائمة على غزة دون وجود مدني، كي لا يكون للإرهاب مكان ينمو فيه، على حد قوله.

وأضاف قائلا: “انظروا لماذا تحولت جنين وطولكرم إلى عواصم للإرهاب. لأنه لا يوجد هناك استيطان يهودي”.

ودأب وزير المالية الإسرائيلي على الإدلاء بتصريحات متطرفة، كان آخرها قبل أيام عندما تحدث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ضرورة تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.

وطالت التصريحات المتطرفة حتى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قال سموتريتش أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن “هناك مليوني نازي” في الضفة الغربية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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