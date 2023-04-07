وزير المالية الباكستاني ألغى زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي

قال مسؤولان حكوميان الجمعة إن وزير المالية الباكستاني ألغى زيارة لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأرجعا السبب إلى الاضطرابات السياسية في البلاد.

وكان من المقرر أن يحضر وزير المالية إسحاق دار الاجتماعات في العاشر من أبريل نيسان ويلتقي كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والدائنين متعددي الأطراف في محاولة لتأمين التمويل الذي تحتاجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا بشدة لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.

تتفاوض إسلام اباد مع صندوق النقد الدولي منذ أوائل فبراير\شباط للحصول على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار كجزء من برنامج إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2019.

وأشار مسؤولان حكوميان إلى الاضطرابات السياسية كسبب لإلغاء الزيارة.

ونقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الصادرة باللغة الإنجليزية عن دار قوله إنه لن يذهب بسبب الأزمة السياسية.