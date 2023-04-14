وزير المالية الباكستاني: الامارات ستقدم دعم لإسلام اباد بقيمة مليار دولار

قال وزير المالية الباكستاني إسحق دار اليوم الجمعة إن الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام اباد.

ويمثل هذا الالتزام أحد المتطلبات التي يقول الصندوق إنه بحاجة إليها للمضي قدما في حزمة إنقاذ مؤجلة منذ شهور لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وأضاف دار على تويتر “مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في اليوم السابق إن الصندوق يجري أيضا محادثات مع الدول الصديقة لباكستان لتقديم ضمانات مالية حتى يتمكن من استكمال البرنامج.

وأبلغت السعودية الصندوق الأسبوع الماضي أنها ستقدم ملياري دولار لتمويل باكستان.

وأصبحت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تغطي أقل من شهر من الواردات وتنتظر حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة 1.1 مليار دولار. وتأجلت الحزمة منذ نوفمبر تشرين الثاني بسبب قضايا تتعلق بإصلاح السياسة المالية.

ويقول الصندوق إنه يحتاج إلى ضمانات بأنه سيتم تمويل عجز ميزان المدفوعات بالكامل للسنة المالية التي تنتهي في يونيو\حزيران.