الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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وزير المالية الباكستاني قد يرأس حكومة تسيير أعمال

منذ 13 ثانية
وزير المالية الباكستاني محمد إسحق

وزير المالية الباكستاني محمد إسحق

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أفادت مصادر حزبية بأن “أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم في باكستان اقترح أن يترأس وزير المالية محمد إسحق دار حكومة تسيير أعمال قادمة للمساعدة في دفع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي”.

وذكرت مصادر اشترطت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف طرح اسم إسحق دار على شركائه في الائتلاف”.

وقال عضو في الحزب لرويترز: “نعتقد أنه قد يكون أفضل رهان لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي”.

وكان رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أن الائتلاف سيحل البرلمان الشهر المقبل ويسلم زمام الأمور إلى حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.

وحصلت باكستان على حزمة مالية تحتاجها بشدة وبلغت ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي في تخفيف طال انتظاره للبلاد التي تترنج على حافة التخلف عن السداد.

وحين سألت رويترز إسحق دار عن طرح اسمه، قال: “دعونا ننتظر”. ولم ترد وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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