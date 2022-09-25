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وزير المالية الباكستاني يستقيل من منصبه

منذ 50 دقيقة
وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل

وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل

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قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل (الأحد 25-9-2022) إنه يعتزم الاستقالة رسميا من منصبه، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الفيضانات المدمرة.

وقال إسماعيل على تويتر “قدمت استقالتي شفهيا من منصب وزير المالية”، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف بذلك خلال اجتماع. وأضاف “سأقدم استقالة رسمية فور وصولي إلى باكستان”.

وإسماعيل وشريف موجودان حاليا في لندن، ومن المقرر أن يعودا إلى باكستان الأسبوع المقبل.

وإسماعيل هو خامس وزير مالية يتولى المنصب في أقل من أربع سنوات بينما يشهد الاقتصاد الباكستاني اضطرابات مستمرة اتسع خلالها عجز الحساب الجاري بشكل كبير، كما وضع ارتفاع التضخم ضغوطا على الأسر والشركات.

وزاد من حدة الأزمة اجتياح الفيضانات المدمرة مساحات شاسعة من باكستان هذا الشهر. وتسببت الكارثة في وفاة أكثر من 1500 شخص وفي أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار مما أثار مخاوف من عدم قدرة البلاد على الوفاء بديونها.

    المصدر :
  • رويترز

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