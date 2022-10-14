وزير المالية البريطاني يصل مقرّ رئيسة الوزراء وسط تقارير عن إقالته

أفادت وكالة رويترز بأنّ وزير المالية البريطاني “كواسي كوارتنغ” وصل إلى مكتب رئيسة الوزراء “ليز تراس” في داونينغ ستريت، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستلغي التخفيضات الضريبية المزمعة واحتمال إقالة كوارتنغ.

وقال مصوّر من رويترز إن كوارتنغ دخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لندن عبر مدخل خلفي وليس من الباب الأمامي الأسود المعروف.

ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

هذا وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه لا يمكنه التعليق على تكهنات، وذلك ردًا على سؤال عن تقارير عن إقالة وزير المالية “كواسي كوارتنغ”.