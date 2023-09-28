وزير المالية التركي إلى لندن لدعم مساعي بلاده لجذب الاستثمارات

كشف خمسة مصرفيين اليوم الخميس، أنّ وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك سيجتمع مع مستثمرين في لندن الأسبوع المقبل، بينما تواصل أنقرة إجراء محادثات لجذب استثمارات دولية وتمويل لتعزيز العودة لسياساتها المالية القديمة.

أضاف المصرفيون أنّ الاجتماعات ستعقد في الثالث والرابع من أكتوبر/ تشرين الأول. فيما لم ترد الوزارة التركية بعد على طلب للتعقيب.

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيمشك، وهو صانع سياسيات مالية بارز، في يونيو/ حزيران لتبنى سياسات أخرى بعد أن تسببت السياسات غير التقليدية للرئيس في أزمة عملة في 2021.

واجتمع شيمشك الأسبوع الماضي مع مستثمرين في نيويورك.