وزير المالية التركي: التضخم السنوي في تركيا سيظل مرتفعا في النصف/1 من العام

توقع وزير المالية التركي أن التضخم السنوي في تركيا سيظل مرتفعا في النصف/1 من العام.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرج إتش.تي المحلية اليوم الاثنين إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية. وفق وكالة رويترز.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير شباط-مارس آذار.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عامًا عند 85.51 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.