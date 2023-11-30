وزير المالية التركي: النمو الاقتصادي سيتباطأ في الفترة المقبلة

صرح وزير المالية التركي محمد شيمشك بأن البيانات التي صدرت اليوم الخميس وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9 بالمئة في الربع الثالث، وهي نسبة أكثر من المتوقع، مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.

وقال لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية “النمو الاقتصادي قوي وهذا أمر مشجع”.

وأردف قائلا “لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو”، مضيفا أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.

وأضاف أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، وأن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.