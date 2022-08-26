وزير المالية التركي تحذير وزارة الخزانة الأمريكية.. "لا معنى له"

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي الجمعة إن تحذير وزارة الخزانة الأمريكية لبلاده من أن شركاتها تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات “لا معنى له”، وطمأن رجال الأعمال بأنه لا داعي للقلق.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تعارض فيه العقوبات الغربية وتواصل التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وقامت بعض الشركات التركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد. وأكدت تركيا أنها لن تلتف على العقوبات الغربية.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أكبر جمعية لرجال الأعمال في تركيا وكذلك وزارة المالية هذا الشهر من أن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية.

وكتب نباتي على تويتر “الرسالة التي نُقلت إلى الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها، يسعدنا أن نرى الولايات المتحدة، حليفتنا وشريكتنا التجارية، تدعو شركاتها للاستثمار في اقتصادنا”.

وقال “بشكل منفصل، نحن عازمون على تحسين علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جيراننا خاصة في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات”.

وقالت تركيا، التي لها علاقات وثيقة وحدود في البحر الأسود مع كل من روسيا وأوكرانيا، إن فرض عقوبات على روسيا كان من شأنه أن يضر بالاقتصاد التركي المرهق بالفعل وإنها تركز على جهود الوساطة بين البلدين.