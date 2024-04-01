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وزير المالية التركي: سنواصل تطبيق برنامج تركيا الاقتصادي

منذ 13 دقيقة
محمد شيمشك

محمد شيمشك

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قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين 1 نيسان /أبريل الجاري، بعد الانتخابات المحلية التي جرت يوم أمس الأحد إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.

كما كتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمئة.

وشهدت الأسهم التركية ارتفاعا اليوم الاثنين فيما تراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وقال محللون إن معدل التضخم القريب من 70 بالمئة وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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