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وزير المالية التركي يتوقع تزايد تدفقات المحافظ الاستثمارية للبلاد

منذ 25 ثانية
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توقع وزير المالية التركي تزايد تدفقات المحافظ الاستثمارية للبلاد بعد انتخابات مارس/آذار القادم.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الجمعة إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي.

وقال شيشمك إنه يعتقد أن هذه التدفقات ستتسارع بعد الانتخابات المحلية في نهاية مارس/ آذار القادم.

وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول قال شيمشك: إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في أفريقيا.

وأضاف أن توقعات السوق للتضخم التركي قريبة من توقعات الحكومة.

كما تتوقع تركيا زيادة في الاستثمارات الأجنبية وتدفق الأموال من الخارج بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس /آذار المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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