وزير المالية التركي يكشف عن موعد انخفاض التضخم

اعلن وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 في المئة في كانون الأول.

وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وزادت قيمة الدولار اكثر من ضعفيها في عام 2021 مقابل الليرة التركية من 7.43ليرة للدولار تم تسجيله خلال العام الجاري الى 16.75ليرة للدولار وهو ادنى واقل مستوى تسجله الليرة في تاريخها، ولكن سرعان ما عادت واستقر في محيط الـ 13 تقريباً.

في حيم أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا “عملتنا معروفة ولن ندعها تنهار وانه سيتم تامين الاستقرار ،وسيتخذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة لكنه سيحدد طبيعة الإجراءات لاحقا .