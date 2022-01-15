الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية التركي يكشف عن موعد انخفاض التضخم

15 - يناير - 2022
آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 4:54 مساءً
وزير المالية التركي نور الدين نباتي

وزير المالية التركي نور الدين نباتي

A A A
طباعة المقال

اعلن وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 في المئة في كانون الأول.

وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وزادت قيمة الدولار اكثر من ضعفيها في عام 2021 مقابل الليرة التركية من 7.43ليرة للدولار تم تسجيله خلال العام الجاري الى 16.75ليرة للدولار وهو ادنى واقل مستوى تسجله الليرة في تاريخها، ولكن سرعان ما عادت واستقر في محيط الـ 13 تقريباً.

في حيم أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا “عملتنا معروفة ولن ندعها تنهار وانه سيتم تامين الاستقرار ،وسيتخذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة لكنه سيحدد طبيعة الإجراءات لاحقا .

    المزيد من أخبار العالم

    الجزائر وإسبانيا
    الجزائر ترفع القيود عن التبادل التجاري مع إسبانيا
    مواجهات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلي (أرشيف)
    استشهاد فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية
    أضرار إعصار ولاية كنتاكي
    حاكم ولاية كنتاكي: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 15

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟