الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية السعودي: التحول نحو الطاقة المتجددة قد يستغرق 30 عاماً

منذ 32 دقيقة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الأربعاء 26-10-2022) إن التحول في مجال الطاقة بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عاما.

وجاءت تصريحات الجدعان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة، حيث أشار إلى المملكة تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.

وأكد الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض، أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وقال إن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.

وأضاف أن “السنوات الست المقبلة ستكون جيدة جداً لدول الخليج العربي، بينما منطقة الشرق الأوسط الأوسع، ستشهد ظروفاً صعبة، ودورنا مساعدتها”.

وقال الجدعان: “أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاماً”، مؤكدا أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.

من جهته، قال وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال الجلسة نفسها، إن التضخم يعد أحد التحديات الحالية خاصة في أسعار الطاقة والغذاء.

وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حاليا على الاستهلاك والواردات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمال مصفاة نفط في طهران يبدؤون إضرابهم
إنتفاضة إيران
بالفيديو.. عمال مصفاة نفط في طهران يبدؤون إضرابهم
قوات الأمن في مدينة سقز الإيرانية
إنتفاضة إيران
استنفار أمني.. أربعينية مقتل "مهسا اميني" ترعب النظام الإيراني
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان
واشنطن وطوكيو وسول ينذرون بيونغيانغ برد "لا مثيل له"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
شيرين عبد الوهاب
هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل
عمو حاجي لم يستحم منذ أكثر من نصف قرن
لم يستحم منذ نصف قرن.. وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً