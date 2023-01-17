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وزير المالية السعودي: المملكة منفتحة على مناقشات التجارة بعملات الى جانب الدولار

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 17 - يناير - 2023 6:43 مساءً
وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة العربية السعودية منفتحة على المناقشات بشأن التجارة عبر استخدام عملات بخلاف الدولار الأميركي.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع “بلومبرغ” في دافوس الثلاثاء “لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية اتفاقاتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأميركي أو اليورو أو الريال السعودي”.

وأوضح الجدعان “لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم”.

وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء تجاريين مهمين بما في ذلك الصين، في العام الماضي، خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض، اتفق البلدان على تعزيز التنسيق بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف، وقال شي خلال تلك الزيارة إن بلاده ستبذل جهودا لشراء المزيد من النفط من الشرق الأوسط وتريد أيضا تسوية هذه التجارة باليوان.

وقال الجدعان: “نحن نتمتع بعلاقة استراتيجية للغاية مع الصين، ونتمتع بنفس العلاقة الاستراتيجية مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطويرها مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا”.

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