الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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وزير المالية السعودي: خفض أوبك+ إنتاج النفط يؤثر على إيرادات المملكة

منذ 53 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقات أوبك+ تؤثر على إيرادات الحكومة.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية 2024 “قررت المملكة مع شركائها في أوبك وأوبك+ تخفيضا كبيرا جدا في الانتاج، هذا بالتأكيد يؤثر على الايرادات”.

وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر أيلول، بانخفاض 6.9 بالمئة عن العام السابق، بسبب التزامات السعودية تجاه أوبك+.

وفي وقت سابق قال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الأربعاء إن ميزانية المملكة لعام 2024 تهدف إلى تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصناعات والخدمات المحلية والاستثمار فيها.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز احتياطيات الحكومة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية تعليقاته التي جاءت عقب إقرار ميزانية المملكة للعام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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