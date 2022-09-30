وزير المالية الفرنسي قلق بشأن الوضع في بريطانيا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الجمعة إنه “قلق” بشأن الوضع في بريطانيا، حيث أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض ضريبي ضخم إلى فوضى في الأسواق المالية.

وقال لومير لراديو أوروبا 1 “لست قلقا بشأن وضع اليورو لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا”.

هذا وقد هبط الجنيه الإسترليني في وقت مبكر، من يوم الاثنين 26 سبتمبر\ايلول، إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مع تحرك مستثمرين حول العالم ردا على خطط رئيسة الوزراء ووزير المالية الجديدين في بريطانيا لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق للتخفيف من وطأة أسعار الطاقة المتزايدة.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.0327 دولار في أحد أوقات التعاملات، وبلغ انخفاض العملة ثمانية بالمئة تقريبا منذ الخميس و21 بالمئة منذ بداية العام، في وتيرة تماثل أزمات العملة في تاريخ بريطانيا بعد الحرب ويمكن مقارنتها بها.

وغالبا ما تضمنت نوبات الذعر تلك محاولات الإبقاء على الجنيه الإسترليني بسعر ثابت مقابل العملات الأخرى، وهو ما لم يعد يمثل مشكلة بالنسبة للجنيه الإسترليني في وضع التعويم الحر.

ومع ذلك، فإن القيم الهائلة للاحتياطيات المبددة والضربات التي لحقت بالسمعة الوطنية كان لها دائما أثارا فادحة على الحكومات في تلك الأوقات.