الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية الفرنسي: لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي

منذ 7 دقائق
برونو لو مير

برونو لو مير

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرج الجمعة، إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.

وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس “لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي”، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي “يمضي بشكل جيد”.

وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الخميس 19\1\2023 للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.

ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير\كانون الثاني، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.

وقال لو مير “نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا، إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي”، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية “منفتحة” فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.

وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64. ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المؤشر نيكي
نيكي الياباني يغلق على ارتفاع مع تراجع الين
الصين ترفع قيود كورونا
الصين تقول كوفيد بلغ ذروته وسط موسم عطلات
خريطة البيرو
مع انتشار الاضطرابات.. آلاف المتظاهرين يتجهون لعاصمة بيرو

الأكثر قراءة

بيليه
وصيّة بيليه تُفجّر "مفاجأة مدوّية": اعترف بسرّ أنكره طوال حياته
كمال حايك
بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار
خلال 18 يومًا فقط من الـ2023.. 5 أشخاص ربحوا 66 مليار دولار!