الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية بشأن مجموعة بريكس: تركيا لا تريد الابتعاد عن شركاء "أساسيين"

منذ ساعتين
وزير المالية التركي محمد شيمشك

وزير المالية التركي محمد شيمشك

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس: “إن تركيا تريد الحفاظ على شركائها التجاريين الأساسيين مثل أوروبا بدلاً من الابتعاد عنهم والانضمام إلى دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل فيما يسمى بمجموعة بريكس”.

وفي حديثه في فعالية في لندن نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قال شيمشك: “إن مجموعة بريكس هي في الأساس منصة حوار حالياً أكثر من كونها تكتلاً اقتصادياً رسمياً مثل الاتحاد الأوروبي الذي قالت تركيا إنها ترغب في الانضمام إليه”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يظل شريكنا الأساسي فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية وتدفقات السياحة لذلك لا يمكننا تحمل تبعات النأي عنه”.

وتابع قائلا: “لذا فإننا نواصل التركيز (على الاتحاد الأوروبي)، لكن هذا لا يعني أننا لا ننظر إلى البدائل إذا كانت تمثل قيمة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع عالمي في الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط - تعبيرية
البنك الدولي يحذر: ارتفاع حاد في الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط
بنيامين نتنياهو
ما هي استراتيجية نتنياهو لتأجيل انتخابات 2026 وتعزيز سيطرته الأمنية؟
غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إجراءات لدعم الأسر وسط تصاعد التحديات الانتخابية

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط
كيف علّق جنبلاط على تهديد نصرالله لقبرص؟
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يتوعد دولة أوروبية بأنها ستكون "جزءا من الحرب".. ومسؤول فيها يحذر!
رئيس قبرص "نيكوس خريستودوليدس"
رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله.. "تصريحاته غير لطيفة"