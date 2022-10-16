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وزير: الموافقة على خطة تدريب ألفي جندي أوكراني في فرنسا

منذ 39 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لصحيفة لو باريزيا السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيد اقتراحا لتدريب عدد كبير من الجنود الأوكرانيين في البلاد.

وأضاف “الرئيس .. وافق على خطة تدريب تسمح باستقبال ألفي جندي أوكراني في فرنسا.

“سيتم الحاقهم بوحداتنا لعدة أسابيع”.

وقال الوزير إن فرنسا سلمت 18 مدفع هاوتزر قيصر حتى الآن لأوكرانيا وأن المحادثات مستمرة لإرسال ستة مدافع أخرى، وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تدرس فرنسا أيضا تسليم صواريخ أرض- أرض.

وتعهد أيضا بأن تقدم فرنسا صواريخ كروتال قصيرة المدى المضادة للطائرات والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وقال ماكرون الأربعاء إن فرنسا ستقدم أنظمة رادار ودفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ولا سيما لمساعدتها في حماية نفسها من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وسبق أن زودت باريس أوكرانيا بصواريخ ميسترال المضادة للطائرات التي تطلق من على الكتف.

    المصدر :
  • رويترز

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