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وزير النفط الإيراني: إيران تصدر النفط الخام إلى 17 دولة

منذ ساعتين
وزير النفط الإيراني جواد أوجي

وزير النفط الإيراني جواد أوجي

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نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، مما يعني أن بعض الدول ربما لا تحترم العقوبات الأمريكية.

وقال أوجي في مقطع فيديو نشرته الوكالة ردا على سؤال عن تقارير أجنبية بشأن دول أوروبية تستورد النفط الخام الإيراني “نبيع نفطنا أينما نريد. وفي الواقع، نصدر إلى 17 دولة تشمل (دولا في) أوروبا”.

وذكر أوجي أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل أخرى عن الكميات المباعة أو هوية المشترين بسبب حساسية الموضوع.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يسمح لإيران ببيع النفط مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وانخفض العدد بعد ذلك على قائمة مشتري النفط الخام الإيراني بشكل حاد ووجهت إيران معظم صادراتها إلى الصين وكميات أصغر منها إلى سوريا حليفتها في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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