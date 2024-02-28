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وزير النفط الإيراني: شركات روسية مستعدة للمشاركة في مشروعات بتروكيماويات في إيران

منذ 17 ثانية
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأربعاء أن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.

وجاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لطهران نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وكان أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، في 16 كانون الأول 2023، عن تطوير سبعة حقول نفط في البلاد من قبل شركات روسية. وذلك بعد شهر من الغموض في مصير عقود تطوير حقول النفط والغاز في إيران.

ومن المحتمل أن يكون اقتصاد إيران وروسيا منافسين في الأسواق العالمية بسبب أوجه التشابه الهيكلية بينهما واعتمادهما على النفط والغاز.

وبعد فرض العقوبات على روسيا، زادت المنافسة بين طهران وموسكو للاستحواذ على حصة أكبر من سوق النفط الصيني، وكلا البلدين يعرضان نفطهما على المشترين الصينيين بخصومات أكبر من أجل بيع المزيد من النفط إلى الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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