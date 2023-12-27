وزير النفط الإيراني: لدينا موقف مشترك مع العراق بشأن أوبك

شكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأربعاء المسؤولين العراقيين على خفض إنتاج النفط قائلا إن البلدين لديهما موقف مشترك فيما يتعلق بكل من أوبك ومجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم دولا مثل روسيا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تصريحات الوزير جاءت بعد توقيعه عددا من الاتفاقيات الأولية مع نظيره العراقي حيان عبد الغني في طهران.

وقال أوجي “لدى إيران والعراق موقف مشترك فيما يتعلق بأوبك وأوبك+. نشكر المسؤولين العراقيين على التخفيضات الطوعية التي أعلنوها لتحسين أسعار (النفط). أجرينا مفاوضات بشأن قضايا مستقبلية متعلقة بأوبك وأوبك+”. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وأعلن العراق أنه سيبدأ تخفيضات طوعية في إنتاج النفط تبلغ 220 ألف برميل يوميا من بداية يناير كانون الثاني وحتى نهاية مارس آذار في إطار اتفاق طوعي أوسع من قبل بعض أعضاء مجموعة أوبك+.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن الاتفاقيات الموقعة في طهران تشمل مذكرات تفاهم لتطوير حقول نفط وغاز مشتركة وعلى وجه الخصوص السندباد في العراق وخرمشهر في إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعبر أوجي عن أمله في البدء في تطوير الحقول المشتركة قريبا.

وأضاف أوجي “توصلنا إلى اتفاقيات مقبولة بشأن تجديد المصافي العراقية على يد خبراء إيرانيين وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المسألة”.