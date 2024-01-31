وزير النفط الإيراني يتوجه إلى فنزويلا لعقد محادثات حول تكرير النفط

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن وزير النفط الإيراني جواد أوجي غادر البلاد الأربعاء متوجها إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس لعقد محادثات مع نظيره الفنزويلي بيدرو تيليشيا.

ويخطط الوزيران لبحث مشروعات التكرير والهندسة والبتروكيماويات المشتركة، بما في ذلك تحديث مصافي فنزويلا.

وأنهت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة الإيرانية العام الماضي تحديث أصغر مصفاة نفط بفنزويلا و من المتوقع أن تواصل الشركات العمل على تطوير منشأة أكبر.

وقامت إيران وفنزويلا حتى العام الماضي بتبادل الخام الثقيل مقابل المكثفات في صفقة مبادلة رئيسية سمحت لهما بالتحايل على العقوبات الأمريكية.

وبحسب وكالة إرنا، قفز حجم التبادلات النفطية بين إيران وفنزويلا إلى ما بين 3.5 مليار دولار وأربعة مليارات دولار منذ أغسطس\آب 2021 عندما بدأ الاتفاق.