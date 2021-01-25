وزير النفط الإيراني يرفض كشف سبب احتجاز الناقلة في إندونيسيا

حالة من التوتر انتابت وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، عند سؤاله خلال مؤتمر صناعة النفط في طهران، عن مصير احتجاز الناقلة الإيرانية ”هورس“ من قبل قوات خفر السواحل الإندونيسية، أمس الأحد، بسبب نقل النفط بطريقة غير قانونية.

ورفض زنغنه بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، الرد على السؤال عن سبب احتجاز الناقلة الإيرانية في إندونيسيا، وقال: ”لا تدفعي يا آنسة، إنهم يتابعون قضية احتجاز الناقلة“.

وارتبك الوزير عندما تحدث عما إذا كان على متن الناقلة وقود أو نفط، كما رفض الإفصاح عن حجم الكمية من النفط الذي فيها، قائلًا: ”الناقلة لم تحمل وقودًا، بل كانت تحمل نفطًا“، ثم تراجع وقال ”لا أدري، لا ادري“.

لكن وكالة أنباء ”جوان“ التابعة للحكومة الإيرانية، قالت إن قول زنغنه ”لا أدري“، إشارة إلى كمية النفط في الناقلة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين: ”حتى الآن تلقينا بعض المعلومات المتضاربة، بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في إندونيسيا، وننتظر المزيد من التقارير من الحكومة الإندونيسية“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أفادت أمس الأحد، بأن قوات خفر السواحل الإندونيسية، احتجزت ناقلة نفط إيرانية (هورس)، إضافة إلى ناقلة أخرى ترفع علم بنما باسم ”فري“، بسبب نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة؛ حيث أطفأتا أجهزة التتبع.