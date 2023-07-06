وزير النفط الإيراني يلتقي وزير الطاقة السعودي في فيينا

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس إن وزير النفط الإيراني جواد أوجي ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التقيا على هامش مؤتمر أوبك في فيينا أمس الأربعاء.

جدد البلدان العلاقات الدبلوماسية في مارس آذار في اتفاق شاركت الصين في التفاوض بشأنه، مما مهد الطريق لتعاون ثنائي محتمل في مجالات مختلفة.

وقالت إرنا “ناقش أوجي وبن سلمان القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك”.

وأضافت “شملت موضوعات النقاش أيضا قضايا مثل تجارة الهيدروكربونات وتطوير المجالات المشتركة”.

جددت السعودية يوم الثلاثاء دعواتها لإيران للبدء في مفاوضات مع الرياض والكويت لترسيم الحدود البحرية “للمنطقة المغمورة المقسومة” بالخليج.